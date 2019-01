The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Gran acogida del libro de Jordi Peidro sobre Paco Aura en alemán y pronto estará en francés El autor de 'Esperaré siempre tu regreso' explica la aceptación de su novela gráfica en el lugar donde transcurrió el drama de Paco Aura en el campo de concentración de Mauthausen domingo, 27 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/01/2019) El escritor y dibujante Jordi Peidro sigue con unos de sus proyectos que más le ilusionan como es hacer su aportación a la cruzada para reivindicar la figura de Paco Aura y su experiencia en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Poco antes de morir Paco Aura, le comunicó que su libro en formato de novela gráfica ‘Esperaré siempre tu regreso’ había sido traducido al alemán y se iba a editar en la propia Alemania, Suiza y Austria. Peidro ya tiene en sus manos el libro en alemán que lleva como nombre precisamente ‘Mauthausen’ y lo ha traído a los estudios de Radio Alcoy, celebrando la buena repercusión que está teniendo en aquellas tierras. Ha anunciado además que puede haber pronto otra edición en francés y como se puede conseguir tanto en castellano como en alemán. A su vez ha explicado su experiencia con el propio Paco Aura, su viaje a Frankfurt para presentar el libro y que tiene otros proyectos en marcha vinculados a su figura de Aura como es un panel y una conferencia en la Universidad de Valencia el 12 de febrero justo después de una charla de Paco Blay y Àngel Beneito, junto a otra novela sobre el hospital Sueco-Noruego y la socialización de las industrias en Alcoy a través de la figura de su tio-abuelo en la que está trabajando, otro proyecto con La Dependent y otro en centros de ocio por toda España.