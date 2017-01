The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA Gran reto para el Patín Alcodiam El Enrile PAS Alcoy tiene por delante un nuevo gran reto, se enfrenta a domicilio a un rival directo, el Noia Freixenet que tiene los mismos puntos que el equipo de Sergi Punset – El partido se juega el domingo 29 de enero a las 12.30h viernes, 27 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/01/2017) En lo que va de temporada el Enrile PAS Alcoy no había logrado encadenar tres victorias consecutivas, después de lograrlo, este hecho le ha llevado hasta la posición 10 con 18 puntos, los mismos que tiene su próximo rival, el Noia Freixenet, equipo que va una posición por encima en la clasificación. Partido importante, ya que si los de Sergi Punset vuelven a ganar sumando otros tres puntos podrían cruzar el ecuador de la tabla y empezar a distanciarse de los equipos que están por debajo. Esto les llevaría a estar un paso más cerca de su objetivo: la permanencia en la OK Liga. Como hecho anormal, el partido se jugará en domingo, a las 12.30 horas, y los de Sergi Punset lo harán a domicilio. En la ida, el Noia ganó en Alcoy por 3-5 al Enrile. Ahora la dinámica es diferente, buena racha del Patín Alcodiam que en cada encuentro mejora su juego y se ve más compacto al grupo de jugadores que están en la pista. Ambos equipos vienen de ganar la pasada jornada, los de Sergi Punset lo hicieron a falta de dos minutos para el final del encuentro con gol de David Gelmà de penalti, por su parte el Noia ganó a domicilio 1-3 al Manlleu. El objetivo que se puso el entrenador del Patín a final del 2016 se ha cumplido, que era encadenar dos o tres victorias consecutivas, para poder salir de la zona más baja de la tabla y para el ánimo y la confianza de su equipo. Como ha demostrado este equipo, lograr tres puntos o perderlos es un hecho muy significativo que te puede llevar a los más bajo de la clasificación, o por el contrario, y como está siendo el caso del Patín, comenzar a escalar posiciones manteniendo la línea de buenos resultados y de buena dinámica, tanto en los entrenamientos como en los partidos.