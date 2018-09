The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Grupo Nudisco fomenta la reinserción laboral de los mayores de 55 años El grupo empresarial se ha adherido al programa Oportunitats +55, que prevé incorporar a 80 personas en dependencias municipales durante 9 meses, además de ofertar 500 plazas en cursos de formación miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Grupo Nudisco, empresa que gestiona los supermercados Economy Cash, Vidal Tiendas Supermercados y Kuups Supermercados, ha manifestado su compromiso por el fomento de la reinserción laboral de las personas mayores de 55 años. El grupo empresarial es una de las 15 firmas colaboradoras de la Agència d’Ocupació València Activa que impulsa la incorporación en sus plantillas a trabajadores y trabajadoras que superan esta edad, dando oportunidades a los colectivos más vulnerables. 80 nuevas oportunidades La Agència d’Ocupació València Activa, a través del plan de empleo municipal Oportunitats +55, dará una alternativa a 80 personas con este perfil de trabajar en dependencias municipales durante 9 meses, entre octubre de 2018 y junio de 2019. Además, se activarán 500 plazas en cursos de formación. Este programa tiene un triple objetivo: reinsertar a las personas mayores de 55 años en el mercado laboral; contribuir a que accedan a unas pensiones dignas y visibilizar el problema que tiene este colectivo a la hora de acceder a un empleo. Pese a que la evolución general de la tasa de paro en los últimos tres años es favorable, dado que ha decrecido en 8 puntos, la tasa de desempleo entre las personas que se encuentran en esta franja de edad es la que registra una menor variación respecto a otros grupos de edad.