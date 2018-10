The examples populate this alert with dummy content

CONSUMO Grupo Nudisco ofrece los precios más bajos del mercado en la Comunitat Valenciana Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, pone de manifiesto que comprar en Vidal Supermercados y en Economy Cash es más rentable que en otras plataformas lunes, 01 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/10/2018) El estudio de supermercados OCU de 2018, realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, ha clasificado, según su precio, a las cadenas de supermercados más conocidas. Vidal Tiendas Supermercados, perteneciente al Grupo Nudisco, junto con Economy Cash, también del mismo grupo, ocupan la primera posición en la Comunitat a escala global y la segunda en Murcia, siendo los más rentables para el consumidor. El estudio de la OCU se centra en una cesta de la compra integrada por 242 productos, entre los que se incluyen alimentos frescos, envasados de alimentación y droguería de uso común, tanto de primeras marcas como de básicos. Según la Organización de Consumidores, la apuesta por comprar este lote en Economy Cash-Vidal Tiendas Supermercados respecto a otros supermercados supone un ahorro anual de entre 260 y 3.000 euros, según la localidad.