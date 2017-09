The examples populate this alert with dummy content

LAS CUENTAS DE 2018 Guanyar abre el debate del presupuesto con una propuesta de 56 medidas Plantea la creación de la mesa de la inmigración, más ayudas a los emprendedores y un aumento de las partidas de mantenimiento de Alcoy viernes, 22 de septiembre de 2017 Guanyar Alcoi ha abierto abre el debate sobre el presupuesto municipal de 2018 con una batería de 56 medidas. La confluencia ha entregado al Gobierno más de 50 propuestas, parte de las cuales fueron recogidas en un taller participativo. Están orientadas hacia cinco ejes básicos que resume la portavoz, Estefanía Blanes: vivienda pública, recuperación de servicios privatizados, la creación y dotación económica de la mesa de la inmigración, la promoción económica y el empleo y, por último, avanzar en el autoabastecimiento energético y sostenible de la ciudad. Entre las medidas concretas destacan, en primer lugar, el aumento de las partidas dedicadas al mantenimiento de calles, parques y jardines, así como fondos para recuperar las instalaciones de la UNED o la ampliación de las ayudas del plan de dinamización económica. Completar el plan de movilidad y ejecutar el de accesibilidad son otras de las prioridades que marca Guanyar en sus propuestas para las cuentas locales del año que viene.