POLÉMICA Guanyar acusa al PSOE de colocar a personal afín para controlar el contrato de residuos El coportavoz de la confluencia acusa al concejal Jordi Martínez de mover a trabajadores por intereses "personales o de partido" ante la adjudicación de un servicio de 30 millones de euros martes, 24 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Guanyar Alcoi ha acusado al PSOE de colocar a un funcionario afín para controlar la adjudicación del contrato del nuevo servicio de recogida de residuos. El coportavoz de Guanyar, Pablo González, advierte de los "movimientos de trabajadores" propiciados por el concejal Jordi Martínez entre las áreas de Medio Ambiente e Inspección General de Servicios justo cuando está pendiente de adjudicar el nuevo contrato de residuos, valorado en 30 millones por seis años. En el cruce de escritos que González mantiene con el portavoz del PSOE, Jordi Martínez, el componente de Guanyar cuestiona que el ex concejal socialista Carles Samper, al que califica de "hombre de confianza del alcalde", haya sido designado jefe del departamento de Medio Ambiente. Sustituye a Miguel Signes, que pasa a ocupar el cargo que por jubilación ha dejado Miguel Ángel Serra como jefe del departamento de Inspección General de Servicios. González sostiene que Signes "no es militante del PSOE ni fue concejal socialista durante 8 años". Si lo es Samper, el funcionario que, según González, controla la adjudicación del contrato de residuos. El coportavoz de Guanyar considera que es "compresible" mantener esta desconfianza y atribuye los cambios entre departamentos a intereses personales o partidistas.