Guanyar Alcoi considera una estafa les permutes per recuperar la inversió dels jutjats

Guanyar Alcoi considera que "l'acord anunciat entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Alcoi per a recuperar, suposadament, els més de 3,5 milions d'euros que ens va costar als alcoians i alcoianes l'adequació i ampliació dels nous Jutjats, consolida tota una estafa perpetrada pel PP de Jorge Sedano i Miguel Peralta amb la total connivència i ajuda inestimable de l'alcalde Toni Francés i el Govern del PSOE alcoià". L’estafa s’ha refermat al rebre la titularitat de tres edificis de la Generalitat per valor del cost de les obres de reforma dels Jutjats, i no del valor total de l'edifici més la reforma, segons considera la plataforma política. "Conselleria paga les obres, i a canvi l’Ajuntament li regala un edifici històric com és el dels nous Jutjats".

Des de Guanyar Alcoi es resumeix així tota aquesta gestió ruïnosa: "l'any 2005 l'Ajuntament d'Alcoi comença a habilitar l'edifici de la plaça Verge Maria per albergar els nous Jutjats, no intervenia conveni amb la Generalitat que puga garantir la devolució de l'import invertit. L'Ajuntament d'Alcoi no té cap competència judicial, no obstant això es decideix a adequar aquest edifici. Al capdavant d'aquesta maniobra: l'alcalde Jorge Sedano i el regidor de règim jurídic Rafa Sanus i a la Conselleria de Justícia, Miguel Peralta. Els Jutjats acaben costant 3,5 milions d'euros d'un cost projectat d'1,1 milions. En 2011 Toni Francés, abans de ser alcalde, qualifica aquesta obra com "obscura, opaca i il·legal". Afegeixen que "serà l'últim retret seriós de Toni Francés cap aquest destarifo. El 2015, amb Toni Francés amb l'alcaldia i governant en solitari, arriba a un acord per la cessió de les instal·lacions adequades de forma "il·legal", segons deia en 2011, a la Conselleria de Justícia. La contraprestació per aquest 'regal' l'hem sabut ja en 2018: un canvi de croms; l'Ajuntament d'Alcoi li regala l'edifici i nosaltres rebem la titularitat d'edificis que ja estem utilitzant com el Centre Social de la Zona Nord, l'escoleta infantil de la Zona Nord o l'edifici administratiu del carrer Pintor Casanova. És a dir, un negoci redó per a la Conselleria. La propietat que obté la Conselleria ens ha costat d'adequar 3,5 milions d'euros, és a dir, això ens han costat les obres però, i el valor de l'edifici i el terreny? I la seua possible revalorització després de més 10 anys? I els interessos que hem pagat amb els préstecs demanats per fer front a aquestes obres? I les despeses per manteniment?".

"És com si fem una reforma a un pis i després el venem pel valor de la reforma i no pel valor de tot l'immoble", explica la portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi Estefania Blanes, que afegeix "aquesta és la consolidació d'una estafa que va començar Jorge Sedano de la mà de Miguel Peralta i que ha recollit de bon grat deixant perdre una quantitat escandalosa de diners que els alcoians i alcoianes hem pagat sense tindre cap competència per reformar aquest edifici".

La Portaveu lamenta també que els responsables d'aquest balafiament, com de costum, no patisquen cap conseqüència: "sabem qui ha actuat malament, quants diners ens ha costat la seua pèssima gestió, l'Alcalde té un informe que ell mateix va demanar que afirma que aquest edifici es va fer de forma il·legal, però no s'actua. I no s'actua, al contrari, es fa tot el possible per tancar i soterrar aquest assumpte al preu que siga i com abans millor, per interessos personals i partidistes dels principals actors: l'alcalde Toni Francés i el seu respectat Jorge Sedano".