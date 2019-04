The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Guanyar Alcoi da a conocer su candidatura para las municipales La alcaldable, Sandra Obiol, destaca que la lista está formada por mujeres y hombres muy implicados en movimientos sociales y culturales y de activismo en diferentes ámbitos martes, 30 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Guanyar Alcoi ha presentado su candidatura al completo de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo. Según la plataforma ciudadana se trata de una lista que tiene en común una larga trayectoria en la lucha social, en el asociacionismo, en la cultura y en el activismo en diferentes ámbitos. No en vano a las primeras posiciones elegidas en las primarias con Sandra Obiol a la cabeza, Pablo González como número 2, Tània Azmar como 3, Mauro Colomina de 4 y Vicky Llàcer de 5, por citar a los primeros, se les han unido nombres como los de Rosanna Espinós, Asun Navarro, Amparo Camps, Puri Auñón o la recién nombrada diputada autonómica y anterior portavoz de esta plataforma, Estefanía Blanes, que tierra la candidatura, entre otros. Entre los puestos de suplentes están los hasta ahora concejales Aleixandre Sanfrancisco y Paco Paredes. En total la lista de los 25 candidatos y 3 suplentes la conforman 15 mujeres y 13 hombres. El acto de presentación de todos ellos ha tenido lugar en la Cafetería Casablanca, que se ha llenado por completo, y en él la actriz Rosanna Espinós ha actuado de presentadora. Se han visto pequeños vídeos de los primeros candidatos de la lista que ya se habían visto por las redes sociales y se ha presentado el vídeo conjunto de todos ellos llamado ‘La rotonda’ elaborado por Octavi Masià, Jorge Vañó y el equipo de Panda Creatiu. La rotonda es la situación en la que Guanyar Alcoi cree que lleva muchos años metido Alcoy, como en un bucle, y de donde quieren trabajar para que salga de ella. La lista completa es la siguiente: Sandra Obiol Pablo González Tània Aznar Mauro Colomina Vicky Llàcer Rebeca Sanjuan Sergi Rodríguez Magda Arques Sofía Hernández Dani Méndez Inma Belda Jorge Vañó Angelina Ortiz Jordi Santonja Rosanna Espinós Rafael Gisbert Asun Navarro Daniel Balaguer Amparo Camps Lluís Català Puri Auñón Luis Aguilar Marieta Romà Raül Ortiz Estefanía Blanes Aleixandre Sanfrancisco Elisa Gil Paco Paredes