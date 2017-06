Guanyar Alcoi demana que s’actue d’urgència en la Font de Serelles

Guanyar Alcoi demana l'actuació d'urgencia en la Font de Serelles. Destaquen que és un punt emblemàtic i recreatiu, "fruit de l’esforç de molta gent que, de forma altruista, cuida aquest petit paratge on es pot gaudir de la natura". A través d'un comunicat aseguren que des de fa uns mesos, almenys des de març, existeix una solsida de terres en la zona, concretament a la part inferior on està situada la bassa. Aquesta situació pot causar danys quantiosos al paratge i posa en perill la seguretat de totes aquelles persones que visiten la Font de Serelles i, concretament, la bassa.

És per això que el Grup Municipal Guanyar Alcoi, a la propera Comissió Informativa de Sosteniblitat i Medi Ambient preguntarà si són coneixedors d’aquesta situació, si hi ha un pla d’actuació urgent i en cas de no haver-lo, que s’actue de forma àgil i ràpida per tal de contindre aquesta vessant i revertir la solsida, assegurant el talús.

La Portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi Estefania Blanes explica que “la solsida ha deixat al descobert part de la zona on està situada la bassa, en tot el perill que provoca això. Des de Guanyar Alcoi anem a demanar que s’actue d’urgència perquè aquesta situació és un autèntic perill per a la gent que visita la Font de Serelles” i afegeix que “aquest espai recreatiu ha estat adequat gràcies a la feina de moltes persones i amb aquest esforç totes les alcoianes i alcoians podem gaudir d’un lloc immillorable entre natura. És urgent actuar per assegurar-ho i evitar mals majors“, conclou la Portaveu.