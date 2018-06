The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “Guanyar Alcoi és exemple de confluència de forces polítiques” Rosa Pérez, coordinadora d’Esquerra Unida, aspira a aconseguir un pacte preelectoral amb Podem i el Bloc jueves, 07 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (07/06/2018) La nova coordinadora d’Esquerra Unida al País Valencià, Rosa Pérez, ha destacat Guanyar Alcoi com exemple de confluència de forces polítiques. Un model que, a escala autonòmica, vol reproduir amb Podem i el Bloc. De moment, els nacionalistes s’han mostrat contraris, encara que les converses segueixen obertes. Pérez sosté que el seu partit és necessari a les Corts Valencianes, d’on va desaparèixer després de les eleccions del 2015. “Malgrat que altres forces hagen ocupat el nostre espai institucional a les Corts en les darreres eleccions autonòmiques, ningú ha ocupat l’espai polític d’Esquerra Unida, que ha seguit mantenint veu pròpia i un treball continu i efectiu: som la gent d’Esquerra Unida qui treballem a les comarques temes com la remunicipalització de serveis, la laïcitat, la reforma democràtica, la participació o el feminisme”. L'objectiu principal, afirma, és tornar a Les Corts Valencianes al 2019. En l’ambit local, Pérez aspira a que Guanyar Alcoi torne a reeditar-se, fins i tot, amb més formacions que fa tres anys.