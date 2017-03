Guanyar Alcoi exigeix a la Generalitat que paralitze l'ATE d'Alcoinnova fins que no es resolguen els plets plantejats

Guanyar Alcoi es posiciona després que el TSJ haja anul·lat el decret que reduïa la protecció ambiental dels terrenys d'Alcoinnova. La portaveu del grup municipal, Estefania Blanes, assenyala que "la darrera sentència del TSJ reforça les tesis ja existents de què aquest espai ha de protegir-se, no sols per l'Aqüífer del Molinar, sinó pel seu gran valor mediambiental, situat a les faldes del Parc Natural de la Font Roja".

La portaveu exigeix per tant a la Generalitat Valenciana que "per prudència i precaució" faça el possible per paralitzar el projecte fins que els Tribunals decidisquen "com s'encaixa aquesta nova sentència" en la gestió de l'ATE d'Alcoinnova. "Com sempre hem dit, hem d'evitar les polítiques de fets consumats que tan males experiències ens han portat en Alcoi, com La Rosaleda, Serelles o el Bulevar, i que han suposat una depredació i dilapidació de l'erari públic alcoià".

El grup critica que l'alcalde Toni Francés "haja buscat la coartada perfecta per donar el vistiplau del PSOE a la ubicació d'Alcoinnova confonent a la ciutadania i fent creure que la sentència sobre les competències municipals era extensiva als dubtes sorgits i plantejats sobre la viabilitat mediambiental, paisatgística o inclús industrial".

Guanyar Alcoi insisteix en què ja es va advertir d'aquesta desprotecció i fa memòria. "En 2012 la llavors Consellera de Medi Ambient Isabel Bonig i actual Presidenta del PPCV, va impulsar un decret en el qual es desprotegien 10 espais naturals adherits a la Xarxa Europea Natura 2000, entre els quals es trobaven afectades 8.133 hectàrees en les serres de Mariola i de la Font Roja. Justament, una part dels terrenys que el Tribunal considera insuficientment protegits és la que coincideix amb l'àrea d'esmortiment d'impactes de la Font Roja a la partida de La Canal, justament on La Española pretén dur a terme el seu projecte urbanístic Alcoinnova". Encara que l'actual Generalitat Valenciana va revertir aquesta desprotecció en desembre del 2015, actualment no s'ha actuat per corregir els efectes d'aquella desprotecció de quasi 2 anys, període durant el qual es va aprovar l'ATE d'Alcoinnova.