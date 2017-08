The examples populate this alert with dummy content

SUELDOS Guanyar Alcoi reclama al alcalde un límite "ético" a su sueldo La coalición no considera suficientes las justificaciones del alcalde, Antoni Francés, en la rueda de prensa después de que diera a conocer sus ingresos, 82.000 euros al año miércoles, 16 de agosto de 2017 Guanyar Alcoi reclama un límite en las retribuciones del alcalde. No le valen, a la coalición, las explicaciones dadas por Antonio Francés después de que Guanyar diese a conocer sus ingresos anuales de 82.000 euros. Pablo González, portavoz de Guanyar, subraya que el alcalde no ha explicado de dónde sale la diferencia de 25.699 euros entre el sueldo que recibe del Ayuntamiento, 56.444 euros anuales, y lo que declara. González insiste en que ha de establecer un límite coherente y ético ante unas retribuciones que, insiste, son desmesuradas y poco transparentes. "Pedimos al alcalde que explique, detalladamente, en concepto de qué recibió los 82.000 euros en 2016 y, en segundo lugar, queremos un debate honesto y abierto sobre el tema, ya que consideramos que las retribuciones públicas son desmesuradas y las pagamos todos los ciudadanos, por lo que hay que establecer un límite coherente y ético". Guanyar pide a las 17 personas que conforman el equipo de Francés que publiquen sus rentas para contribuir a un debate honesto sobre las retribuciones en la administración.