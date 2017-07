The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO Guanyar Alcoy denuncia que el alcalde cobre casi tres veces más por mantener dos sueldos El grupo en la oposición considera excesivo el sueldo de Antonio Francés, de 82.144 euros, dice, un 31%, más, de lo que le corresponde como alcalde sábado, 22 de julio de 2017 El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, cobró en 2016 82.144 euros. Según Guanyar, una tercera parte más de la retribución que le corresponde como alcalde, que el grupo cifra en 56.444 euros. El grupo en la oposición lamenta que esos 25.699 euros de más, dice, provengan, presumiblemente, de dietas del Gobierno provincial, donde Francés es diputado. El concejal de Guanyar, Pablo González, asegura que mantener dos cargos políticos va en detrimento de la ciudad. "Nos parece una cantidad excesiva, además de una equivocación que el alcalde tenga otro cargo institucional, ya que el tiempo que le dedica a Diputación no se lo está dedicando a Alcoy, y más en un gobierno en minoría que se muestra incapaz de solucionar los problemas más graves de la ciudad (...) Toni Francés, con retribuciones hinchadas a la altura de otros alcaldes de España, cada vez está más lejos de sus vecinos y vecinas". Según datos aportados por Guanyar, Francés es el quinto alcalde de España con sueldo más alto, y cobra más que cualquier ministro, incluso que el presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy.