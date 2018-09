The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Guanyar ampliará su base social y política para ganar la Alcaldía en 2019 La asamblea ciudadana acuerda reeditar la confluencia que en 2015 se convirtió en segunda fuerza política de Alcoy viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Sumar para ganar la Alcaldía en los comicios de mayo de 2019. Es el objetivo de Guanyar Alcoi, la confluencia que en 2015 obtuvo cinco concejales y se convirtió en segunda fuerza política de Alcoy y que ahora busca reeditar la experiencia y mejorar aquellos resultados. La fórmula para conseguirlo es ampliar su base social y política. “Atraer a nuevos agentes y crear un frente amplio”, ha señalado el responsable de comunicación de Guanyar, Mauro Colomina. La asamblea, celebrada el pasado miércoles, ha acordado que Guanyar Alcoi vuelva a presentarse a las elecciones. “La asamblea ha decidido que Guanyar debe seguir siendo una plataforma ciudadana que siga su camino autónomo como catalizador de la unión de fuerzas políticas”, ha señalado la organización en un comunicado. La confluencia va a “analizar nuevas fórmulas políticas y abrir la puerta a sumar a nuevos agentes políticos y sociales hasta las elecciones municipales de 2019”. Guanyar cuenta con Podemos, que en 2015 se integró en la plataforma al renunciar a presentarse con marca propia. La formación de Pablo Iglesias, que en Alcoy dirige la concejal de Guanyar Naiara Davó, debe decidir si repite la experiencia u opta por presentarse en solitario. La asamblea de Guanyar ha valorado el contacto continuo con los ciudadanos durante esta legislatura pero también ha hecho autocrítica por no haber planteado parte importante de las propuestas con las que se presentó a las pasadas elecciones. Los concejales han explicado que “las dinámicas institucionales y el trabajo interno del Ayuntamiento ocupa buena parte de la acción municipal y no permite centrarse en ejes programáticos”. La asamblea ha planteado buscar fórmulas para revertir esta situación en el futuro.