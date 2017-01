The examples populate this alert with dummy content

CUENTAS 2017 Guanyar comprende a Francés El presupuesto para 2017, de 55 millones de euros, suma el único apoyo de Guanyar a la propuesta socialista lunes, 09 de enero de 2017 Dos 'síes', un 'no' y dos abstenciones. El presupuesto 2017 saca pecho con el único apoyo de Guanyar. El Partido Popular ha protagonizado el voto en contra a las cuentas de 2017 en el pleno de este lunes, 9 de enero. Compromís y Ciudadanos se han abstenido siendo Guanyar Alcoi la única formación que ha aplaudido las cuentas de 2017, junto a los socialistas: un presupuesto que el gobierno de Antonio Francés ha ascendido a 55 millones para Alcoy. La creación de una empresa pública que gestione los servicios municipales, la rehabilitación del centro y la calle San Francisco y los problemas logísticos durante el pleno a la hora de aprobar las enmiendas al no llegar la información a todos los grupos políticos han marcado la decisión de un presupuesto tachado por sus detractores de "continuista". Unas cuentas que ya han sido aprobadas y que prevén un incremento del 4% con respecto al ejercicio anterior, destinand 3,5 millones a la inversión.