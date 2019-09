Guanyar considera la gestió pública del bus més econòmica i eficient

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/09/2019)

Guanyar lamenta que el govern "ja haja decidit el futur del bus urbà sense participació ciutadana a l'hora de triar el seu model de gestió". El regidor de la plataforma, Pablo González, afegeix que "com és habitual, el govern res diu que puguem decidir sobre el model que necessitem a la nostra ciutat, si ha de continuar sent privada la seua gestió o no. Sembla que tot està decidit, però una vegada més es farà algun paripé participatiu per dir que s’ha fet un procés, però que en el fons servirà per decidir poc o res".

Segons el regidor després de dos dècades de gestió de l’empresa, els viatgers havien passat de 2,46 a 1,30 milions i les despeses havien augmentat de 671 mil euros a 1 milió 899 mil.

González reitera ara que “és evident que ha estat un fabulós negoci per a l’empresa i una ruïna per a les alcoianes i els alcoians. Però sembla que el govern de Toni Francés no està disposat a revisar el propi model. Sense oblidar que, a més, aquestes pèrdues han anat acompanyades d’una precarització de les condicions de treball dels empleats en el servei”.

“Des de Guanyar ens neguem a participar en una representació més del que hauria de ser construir un servei públic de qualitat per a la ciutat. I que a més a més posa en evidència les contradiccions del govern municipal del PSOE en aquest sentit: defensen la bona gestió pública de serveis com el Principal, l’escola de teatre o l’escola de Belles Arts però no el servei d’autobusos. Volem una política real, no de discursos buits i per això ens agradaria saber per quina raó el govern municipal es veu capacitat per a gestionar una cosa i no l’altra”, remarca el regidor de Guanyar. "Anirem, com sempre. Aprofitarem totes les finestres d'oportunitat, com sempre. Però ja sabem que potser les nostres propostes no seran ateses"

Per a González, “en definitiva defensem, com hem fet sempre i en tots els llocs, que la gestió directa ens aportaria major capacitat i agilitat per implementar millores en el servei. I demanem al govern municipal que si tant segur estan de la viabilitat del model de cessió de la gestió del servei públic a una empresa, que obriguen també aquest model a la deliberació i decisió de la ciutadania. Segur que els seus arguments tindran el pes suficient per a convèncer-nos. Fer el contrari és una mostra evident de desconfiança en les capacitats de la ciutadania que diuen regir”.