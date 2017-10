The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Guanyar culpa al PSOE del veto a la empresa pública Compromís reprocha al Gobierno que negociase la creación del órgano cuando ya sabía que era inviable viernes, 20 de octubre de 2017

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (20/10/2017) Guanyar Alcoi ha responsabilizado al Gobierno de Alcoy, del PSOE, del frenazo a la creación de una empresa pública con la que gestionar servicios municipales, vetada por el Ministerio de Hacienda. El concejal Cristian Santiago lamenta que “la mala gestión” de los socialistas, junto a las restricciones del Ministerio de Hacienda, hayan impedido cumplir una de las promesas del Gobierno, gracias a la cual logró el apoyo de Guanyar a las cuentas de 2017. Santiago señala que si el Gobierno central ha obligado al Ayuntamiento de Alcoy a acogerse a un plan económico y financiero, lo que impide crear esta empresa, es porque en 2016 rebasó el techo de gasto en 400.000 euros. “Esta responsabilidad es únicamente del Gobierno del PSOE, que gestiona más mal que bien y se dedica a sacar adelante mínimamente el día a día”, ha dicho Santiago. El regidor ha reclamado “seriedad” al Gobierno, al que ha recordado que la creación de una empresa pública no podrá ser realidad hasta 2019, en la siguiente legislatura. Para Santiago, el alcalde, Antonio Francés, se encuentra “cómodo privatizando servicios básicos”. El edil ha subrayado que sin una empresa pública “también se pueden recuperar servicios básicos privatizados. Es cuestión de voluntad política”. A las críticas al Gobierno local se ha sumado Compromís por considerar un “nuevo incumplimiento” la no creación de la empresa pública. A juicio de los nacionalistas, el equipo de Antonio Francés “ha engañado” a la oposición, con la que se reunió para pactar la puesta en marcha de la empresa cuando ya tenía la resolución del Ministerio de Hacienda que hacía inviable la propuesta hasta el año 2019.