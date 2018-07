Guanyar demana millorar l’accessibilitat de l’auditori Amando Blanquer

Guanyar Alcoi considera prioritari millorar l’accessibilitat de l’auditori Amando Blanquer, a la Zona Nord, abans de pensar en cobrir l’amfiteatre amb per convertir-lo en un vertader espai escènic. La confluència apunta que l’auditori no compleix la normativa d'accessibilitat, en el qual, ara per ara, “no pot celebrar-se cap acte de forma reglamentària”.

Vicky Llàcer, regidora de Guanyar Alcoi, demana que es prioritze l'adequació en accessibilitat, ja que, de no fer-ho, no es poden realitzar actes a aquest espai. La formació no rebutja la proposta de cobriment de l’amfiteatre, avançada en RADIO ALCOY pel regidor d’Obres, Jordi Martínez. Tanmateix, pensa que primer s'hauria d'adequar l'espai perquè complira la normativa d'accessibilitat i que els esdeveniments que es realitzaren allí compliren els requeriments legals necessaris.

Per a Llàcer, "seria contraproduent gastar-se diners instal·lant una coberta mòbil a l'auditori de la Zona Nord sense abans adequar l'espai perquè es respectara la normativa d'accessibilitat, que actualment no es compleix i provoca que no es puga realitzar cap acte allí complint les normatives".

Des de la plataforma es remarca que "aquesta és la línia del Govern de Toni Francés, vendre fum a la ciutadania amb projectes que estan verds o que tenen grans deficiències. Ens sembla una irresponsabilitat, en primer lloc, que es plantege aquesta actuació quan aquest espai no compleix la normativa legal en accessibilitat i; en segon lloc, ens sembla més greu que es realitzen actes allí sense que es complisquen els requisits normatius", afirma Llàcer.



La regidora planteja que es pospose el projecte d'instal·lació de la coberta fins que l'auditori no complisca la normativa, perquè de no complir-se estaríem creant un greuge comparatiu amb empreses i col·lectius que sí que compleixen la normativa al peu de la lletra. No pot ser que a les iniciatives que no provenen de l'Ajuntament se'ls exigisquen uns requisits estrictes que poden acabar fent inviable l'organització dels actes però que l'Ajuntament passe per alt les normatives als seus propis actes".