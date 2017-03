The examples populate this alert with dummy content

Guanyar denuncia el desvío de fondos de los presupuestos participativos Critica que el Ayuntamiento destine recursos a otras partidas diferentes a las señaladas por los vecinos lunes, 27 de marzo de 2017 El grupo municipal de Guanyar Alcoi ha denunciado que el Gobierno de Alcoy, del PSOE, destina fondos asignados a los presupuestos participativos para cubrir otras partidas. La confluencia entiende que, con esta práctica, el equipo de Gobierno, aparte de no aprovechar todos los recursos destinados al plan de participación “desvirtúa” los presupuestos participativos. El caso más significativo, según Guanyar, es la reparación de la Placeta de Les Eres, un proyecto que los vecinos eligieron en 2014. Contaba con una partida de 60.000 euros, de los que 24.756 no fueron utilizados y acabaron destinados a otros fines. “Se ha quedado sin invertir en esta zona más de 40% del presupuesto”, afirma la portavoz de Guanyar Alcoi, Estefanía Blanes. La concejal señala que el caso de la Placeta de Les Eres es especialmente significativo porque “no se han acabado las actuaciones necesarias por no disponer de un punto de agua o de toma de luz”. Guanyar entiende que durante la contratación de los trabajos pueda haber una baja en el precio. No obstante, considera que en esos casos el Gobierno debería destinar los fondos sobrantes a otras propuestas votadas por los ciudadanos “o mejorar y adecuar aún más” espacios que presentan “grandes deficiencias”, como la Placeta de Les Eres. Blanes subraya que “nos encontramos que los socialistas corrompen continuamente los procesos participativos, lo que puede frustrar a la ciudadanía al ver que lo que plantea, vota y se presupuesta, a la hora de ejecutarse se aleja de la realidad o queda incompleto”. Guanyar reclama a la concejal de Participación, María Baca, “que luche para que los 400.000 euros destinados anualmente a los presupuestos participativos se utilicen íntegramente en las propuestas aprobadas por los ciudadanos, bien para los proyectos presupuestados inicialmente o, si hay excedentes, a otros proyectos propuestos en esa misma campaña”.