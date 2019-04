The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Guanyar denuncia que solo se ha ejecutado el 0.3% de los 12 millones del Pla Edificant La plataforma ciudadana pide explicaciones por la paralización de la reforma del Andreu Sempere y considera prioritaria la inversión en la educación pública lunes, 15 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/04/2019) Guanyar Alcoi denuncia solo se ha ejecutado el 0,31% de la inversión de los 12 millones de euros del pla Edificant en Alcoy para 2018. La plataforma ciudadana explica que únicamente se han construido las marquesinas del colegio Miguel Hernández, con un coste de 38.000 euros, de todos los proyectos previstos para el año pasado. Tània Aznar, número 3 de la candidatura de Guanyar Alcoi, señala que se paralizan importantes obras dentro de este plan. Según sus palabras "la reforma del Andreu Sempere se ha aplazado sin ninguna explicación y por lo que respecta a otras intervenciones, solo hay que promesas" en Guanyar Alcoi "pensamos que merecemos una educación pública de calidad. La escuela pública tiene que estar a la cola de dejar cosas por hacer". En esta línea, insisten en que "es prioritaria la inversión en la escuela pública".