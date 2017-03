The examples populate this alert with dummy content

IGUALDAD Guanyar denuncia trabas del Gobierno local a la Ley de Dependencia La confluencia critica que el Ayuntamiento pierda ayudas autonómicas destinadas a evaluar a dependientes para que reciban subvenciones sábado, 11 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (11/03/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha dejado perder una ayuda de 27.200 euros destinada a contratar a evaluadores que agilicen la concesión de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Guanyar Alcoi, que ha denunciado esta situación, se muestra muy crítico con el Gobierno local, del PSOE, al que acusa de gestionar “con desidia”. El apoyo económico aportado por la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas estaba dirigido a reforzar el personal con la contratación de un técnico que se encargase de evaluar las peticiones de ayuda de las personas dependientes “para trata de deshacer el embozo actual, con una lista de espera de 46.000 personas en todo el País Valencià”, sostiene el concejal Paco Paredes. “El Gobierno de Antonio Francés ha actuado con desidia no gestionando esta contratación durante 2016”, afirma Paredes, que añade: “Resulta chocante que la Generalitat habilite dinero para contratar a una coordinadora que evalúe a las personas que se quieren acoger a la Ley de Dependencia y que la Concejalía de Bienestar Social lo deje pasar, y más cuando las quejas son continuas por falta de personal”. El Gobierno, asegura Paredes, ha argumentado que la conselleria no había especificado el perfil de trabajador necesario para cubrir la plaza. Sin embargo, otros municipios sí han contratado personal con esta ayuda, en concreto trabajadores sociales. “La dejadez en la gestión nos alarma porque estamos hablando de recursos que se habían habilitado para dar respuesta a gente con una imperiosa necesidad de recibir apoyo para tener una vida digna”. Pares espera que el Gobierno “se ponga las pilas y se centre en las prioridades del pueblo de Alcoy”.