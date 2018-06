The examples populate this alert with dummy content

CORRUPCIÓN Guanyar exige responsables por el mitin del PP financiado por la trama Gürtel en Alcoy Reprocha al alcalde que “tape” al ex alcalde Sedano a cambio de apoyos al Gobierno local desde Ciudadanos lunes, 18 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Guanyar Alcoi ha lanzado durísimas críticas al Partido Popular y a su alcalde hasta 2011, Jorge Sedano, ahora en Ciudadanos, tras conocer que la trama Gürtel pagó en Alcoy un acto electoral de los conservadores en 2008. Tampoco se escapa de la crítica el actual Gobierno, del PSOE, por “tapar y poner tierra” sobre las “gestiones cuestionables” de Sedano. Estefanía Blanes, portavoz de Guanyar, sostiene que, a raíz de la noticia adelantada por RADIO ALCOY, Sedano “deberá dar explicaciones serias y creíbles sobre a cambio de qué se pagó el acto electoral”. La confluencia apunta que el ex alcalde Miguel Peralta, que participó en aquel mitin como número 3 de la lista del PP por Alicante al Congreso, era el coordinador electoral del PP en la provincia. Para Blanes, de las responsabilidades tampoco se escapa el actual presidente del PP de Alcoy, Rafael Miró, “que debe pedir perdón por la corrupción de su partido”. Guanyar se muestra especialmente crítico con el ex alcalde Sedano, “que ahora lidera una formación, como Ciudadanos, a la que se le presupone una regeneración política”. A juicio de Guanyar, Sedano debería estar “avergonzado” por un currículum político “pésimo, lleno de barbaridades” y con “destrozos” como Serelles o La Rosaleda. “Lo mejor que podría hacer es irse a su casa y más después de saber que fue partícipe de un acto organizado por la trama corrupta del PP valenciano”, afirma Blanes. La portavoz de la confluencia también lamenta que el Gobierno local, del PSOE, “lejos de buscar hacer justicia, se ha dedicado a tapar y poner tierra sobre todas las gestiones cuestionables de Sedano”. A cambio, sostiene Blanes, el alcalde, Antonio Francés, se ha garantizado gobernar “cómodamente en minoría gracias a los cuatro votos incondicionales de Ciudadanos”. Blanes concluye que “hay un silencio cómplice del alcalde que es vergonzoso y contrario a los intereses de Alcoy”.