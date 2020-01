The examples populate this alert with dummy content

MUNICIPAL Guanyar halla el apoyo de PP, Compromís, Cs y Vox a la petición de un pleno por la gestión del temporal Podem ha expresado su respaldo a abordar la temática, pero rechaza las formas en las que se ha solicitado la convocatoria extraordinaria, en la que se busca medidas para la regeneración del centro y compensatorias para los afectados por las filtraciones en el agua sábado, 25 de enero de 2020

Guanyar Alcoi promueve junto a Partido Popular, Compromís, Ciudadanos y VOX, un pleno extraordinario para analizar la gestión del temporal en Alcoy. Los grupos de la oposición han solicitado de manera formal al gobierno local del PSOE una valoración de los daños sufridos en la ciudad, en su parque de viviendas y, también, en la red de agua potable. A esta petición no se ha sumado Podem Alcoi que, a través de un comunicado, asegura que conoció la petición a pocos minutos de cursarla el Registro, "sin margen para realizar ninguna aportación". En la solicitud reclaman la aplicación de medidas a corto, medio y largo plazo para la regeneración del centro de la ciudad así como medidas económicas compensatorias para los usuarios afectados por las filtraciones en la red de agua potable. En su comunicado Podem Alcoi, difundido a última hora de la tarde del viernes, la formación morada expresando su "apoyo a la temática a abordar en un pleno" pero rechazan las formas en las que se ha solicitado el pleno extraordinario. No ven apropiado que los otros grupos de la oposición les presentasen este documento "a pocos minutos de cursar la petición en el Registro, sin margen para realizar ninguna aportación".