Guanyar inicia l'expedient per retirar la menció de fill adoptiu a Trillo

Guanyar Alcoi ha iniciat l’expedient per retirar la menció de fill adoptiu a Federico Trillo. El grup, que ja va informar de la seua intenció al respecte, va registrar el dimarts passat la proposta per donar inici al procés pel qual Trillo deixaria de tenir aquest títol honorífic, mitjançant una exposició motiva. A aquest primer pas li segueix l’adhesió necessària de 6 regidors i un termini de 15 dies perquè el demandat puga presentar al·legacions. Després, l’expedient es presentarà al plenari, on ha de ser aprovat per majoria qualificada, és a dir, 2 terços de la Corporació. "Confiem en què els regidors del PSOE i Compromís se sumaran a aquesta proposta, ja que ambdues formacions ja han anunciat també la seua voluntat de retirar la meció de fill adoptiu a Trillo. A més, amb els regidors del PSOE i Compromís sumem 17 regidors, els necessaris per poder aprovar la retirada".

Així ho ha manifestat la portaveu de la coalició, Estefania Blanes, que afirma que "la gestió realitzada per Federico Trillo després d'haver rebut la distinció de fill adoptiu, sobretot durant el temps que va ser Ministre de Defensa, no el fa mereixedor d'aquesta distinció, el que suposa una taca en el nom d'Alcoi." Guanyar Alcoi recorda que el Consell d'Estat ha reconegut oficialment la responsabilitat del Ministeri de Defensa, dirigit llavors per Trillo, en el sinistre que va costar la vida a 62 militars que tornaven d'Afganistan el 26 de maig de 2003.