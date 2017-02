Guanyar insisteix en l'ampliació de la protecció del Molinar

A la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) està en tramitació l'expedient (2004PA0001) sobre l'Estudi de Delimitació del Perímetre de Protecció del Molinar instat per l'Ajuntament d'Alcoi en 2004. L'estudi presentat va estar informat per l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME), que determinava que hi havia algunes qüestions que devien ser aclarides mitjançant els estudis addicionals necessaris i que podrien derivar en una modificació i ampliació de la proposta de perímetre efectuada per l'Ajuntament d'Alcoi. Les qüestions plantejades, van ser: la possible incorporació del sector La Canyada com a sol d'especial protecció; la concreció de la possible existència d'engolidors al Barranc del Regall, de vital importància per preservar la qualitat de les aigües subterrànies; la necessitat d'evitar que qualsevol vessament procedent de la pretesa zona industrial (polígon de La Canal), bé siga per causes accidentals o per desbordaments deguts a precipitacions excepcionals, arribe a àrees permeables dels barrancs del Regall y de La Batalla; la recomanació d'instal·lar un dispositiu de vigilància i control de les aigües subterrànies que permeta conèixer i garantir la qualitat del recurs, al mateix temps que confirme de forma fefaent els estudis realitzats i la idoneïtat de les decisions adoptades.

E regidor de Guanyar Alcoi Aleixandre Sanfrancisco assenyala que "l'estudi de l'IGME remarca la necessitat de realitzar estudis tècnics per assegurar la protecció i sostenibilitat futura de l'Aqüífer del Molinar, que és, ni més ni menys, el que subministra la major part de l'aigua que bevem els alcoians" i informa que "per a continuar la tramitació de l'expedient, la CHX necessita que l'Ajuntament presente una nova proposta de l'estudi de delimitació del perímetre de protecció, tingudes en compte les consideracions tècniques efectuades per l'IGME i efectuats els estudis tècnics corresponents".

Per aquests motius, des del Grup Municipal Guanyar Alcoi, es va presentar un prec el passat dilluns 30 de gener al Plenari, que va ser acceptat pel Govern, per tal que l'Ajuntament encarregue un estudi econòmic sobre el cost que suposaria fer la nova proposta d'estudi de delimitació del perímetre de protecció amb el compromís de poder disposar d'aquest estudi econòmic en un termini de 6 mesos.

"La protecció d'aquesta zona d'especial sensibilitat medi ambiental és responsabilitat de tots. Hem de protegir un dels béns més apreciats que tenim a Alcoi i que necessitem tots per viure, l'aigua. Hem de ser conscients del privilegi que suposa tenir aquest aqüífer a Alcoi i tenim l'obligació de cuidar-lo i protegir-lo", finalitza el regidor.