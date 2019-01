Guanyar manté la possibilitat de sumar a Compromís a la seua candidatura

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/01/2019)

La coordinadora de Guanyar Alcoi manté l'objectiu d'aconseguir una candidatura unitària d'esquerres per a les pròximes eleccions municipals. La portaveu de la coordinadora Sandra Obiol assenyala que "estem satisfets de poder avançar en la fórmula per presentar una candidatura única que represente a les forces d'esquerra transformadora de la ciutat i als interessos del conjunt de la ciutadania alcoiana".

Obiol expressa que Guanyar Alcoi valora els avanços en un moment com l'actual. "Mentre ens arriben notícies negatives de conflictivitat i trencaments en candidatures germanes a Guanyar Alcoi, creiem important traslladar a la nostra gent que hui mateix ens hem reunit Podem, Esquerra Unida i Guanyar Alcoi, aconseguint per fi avanços importants, com el compromís per part de Podem de presentar una proposta ferma per escrit el pròxim dimarts, i la intenció de sotmetre la qüestió a consulta de les seues bases en una assemblea oberta aquesta mateixa setmana".

La coportaveu de la coordinadora de Guanyar Alcoi remarca la importància d'aconseguir avanços perquè cristal·litze "com més prompte millor" una candidatura unitària progressista "que continue el projecte encetat ara fa quatre anys amb Guanyar Alcoi, i es presente com una alternativa sòlida de govern a la ciutat a partir de la participació directa, la transparència, l'honestedat i la radicalitat en la defensa dels recursos públics". Per a Obiol, "esperem posar fi com abans millor a aquest procés per encetar les primàries i començar, per fi, a centrar-nos en la configuració d'un programa ambiciós i atractiu. Com més aviat culminem aquest procés intern, abans podrem començar a treballar en propostes que impulsen Alcoi".

Per últim, la coportaveu assenyala que "es porten celebrant reunions tancades des de fa mesos i és temps que s'expressen les bases, perquè és la forma de fer política en què creiem". L'última es va dur a terme passat dissabte 19 de gener.