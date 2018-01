The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL Guanyar pide la adhesión al programa de wifi de última generación en centros públicos La concejal de Guanyar Vicky Llácer lo planteará mediante un ruego en el pleno del lunes 29 de enero. sábado, 27 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Al hilo de la propuesta de la Comisión Europea para la conectividad de wifi para los ciudadanos y transeúntes en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de toda Europa a través del programa WiFi4EU, la concejal de Guanyar Alcoi Vicky Llácer solicitará la adhesión a este programa de última generación en los centros públicos. La coalición anuncia un ruego con esta solicitud que será debatido en el pleno del lunes 29 de enero. La concejal considera que “cada vez vivimos en ciudades más conectadas y más dependientes de internet para hacer nuestra vida cotidiana, sin embargo las administraciones públicas continúan atrasadas en cuanto a la respuesta de estas necesidades”. Por esta razón señala que con el programa WiFi4EU “tenemos la oportunidad de instalar equipos para dar servicio a toda la ciudadanía, creando espacios públicos mejor conectados y más agradables". Remarca que “este proyecto tendría que ir acompañado de campañas de consumo responsable de internet, en general, y de las redes sociales, en particular”.

Recuerda Llácer cómo en septiembre de 2016, durante el discurso sobre el estado de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker afirmaba que "todo el mundo pueda beneficiarse de la conectividad implica que no tiene que importar ni dónde vivos ni cuánto ganas. Así pues, hoy proponemos dotar en cada pueblo y cada ciudad de Europa de acceso inalámbricos gratuito a internet en los principales centros de la vida pública de aquí a 2020”. Se trata de un programa con un presupuesto inicial de 120 millones de euros entre 2017 y 2019 para instalar los equipos.