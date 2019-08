The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA Guanyar pide al gobierno que alegue contra la norma que impide a las festeras vestir el traje masculino El PP acusa a la plataforma municipalista de intentar "politizar" la Fiesta con esta petición y solicita que se respete la independencia de la Asociación de San Jorge jueves, 29 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/08/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (29/08/2019) Guanyar Alcoi pide al gobierno local que alegue contra el artículo 49 de la propuesta de estatutos de la Asociación de San Jorge de Alcoy que impide que las mujeres vistan los trajes oficiales masculinos de las filaes. En concreto, en este punto de la propuesta del estatuto se lee que “Se establece como prohibiciones de carácter general que el fester utilice el traje oficial de su Filà que no corresponda a su género”. La plataforma municipalista señala que esta norma favorece la discriminación de género. Tras este anuncio, el PP ha acusado a la Guanyar de intentar "politizar" la Fiesta al exigir que el Ayuntamiento presente alegaciones a los estatutos de la Asociación de San Jorge, para que se modifique el artículo que impide a las mujeres vestir el traje masculino. El concejal popular Kiko Cantó rechaza que la norma sobre que los festeros utilicen el traje oficial de su filà que corresponda a su género fomente la discriminación. El edil conservador pide al gobierno del PSOE que no presente alegaciones a la reforma de los estatutos –de los que defiende su legalidad avalada por sentencias judiciales- y que respete la independencia de la Asociación de San Jorge.