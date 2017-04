The examples populate this alert with dummy content

HIGIENE Guanyar pide más espacios para perros La formación política reclama mayor control de la ordenanza de higiene pública para evitar la suciedad por deposiciones animales sábado, 15 de abril de 2017 Guanyar Alcoi plantea una revisión y mejora de los espacios públicos para perros en los parques de la ciudad, una demanda ciudadana que pudo ser cubierta a través de los presupuestos participativos. La formación política considera que estos espacios, que tienen que ser utilizados como zona de recreo para los animales, presentan algunos problemas "por el mal uso de algunos usuarios", aunque en general han tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía para disfrutar de la compañía y libertad de los perros, sin causar posibles molestias a personas y, sobre todo, niños. La portavoz del grupo municipal Guanyar Alcoi, Estefanía Blanes, considera que "continúa habiendo demanda de ciudadanos con perros que buscan espacios al aire libre y públicos", por lo que anuncia que en el siguiente pleno solicitarán que se habilite la zona superior del parque de La Bassa como una zona de recreo para perros. "En este parque, por sus dimensiones, no está permitido el acceso a perros. Se podría cerrar el acceso que se encuentra dentro del parque y abrir la puerta situada en la esquina entre Juan Gil Albert y la calle Camino Viejo de Cocentaina". Añade que al Pleno también se presentará un ruego que el Ayuntamiento controle con mayor vigor el ordenanza de higiene pública para evitar la suciedad a estos espacios y que sea más agradable el estància en estas zonas junto con nuestras mascotas.