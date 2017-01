The examples populate this alert with dummy content

LA NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO Guanyar pide planes de empleo para prestar servicios privatizados Ciudadanos reivindica la instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad del Ayuntamiento martes, 03 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2017) El debate y negociación del presupuesto del Ayuntamiento de Alcoy para este año ha arrojado nuevas propuestas. La más llamativa, la de Guanyar Alcoi, que reclama una inversión de 530.000 euros para poner en marcha planes de empleo con los que prestar servicios actualmente privatizados. Es una de las reivindicaciones de la plataforma, que aplaude que el Gobierno haya incluido algunas de sus peticiones en las cuentas locales. Ciudadanos, que ya ha mostrado su rechazo a la principal novedad del presupuesto, la creación de una empresa pública, pide un nuevo ascensor para el Ayuntamiento. Estefanía Blanes, portavoz de Guanyar, defiende que el Consistorio tiene la oportunidad con los planes de empleo “de dar salida temporal y digna a los colectivos más afectados por la crisis, como las personas paradas con mayor dificultad de inserción laboral”. La confluencia propone que los empleados en estos talleres se centren en mantener los parques y jardines, mejorar las infraestructuras urbanas, como aceras y calzadas, o limpiar las calles. “Con nuestras propuestas, habrían 530.000 euros destinados a contratar parados y mejorar el estado de la ciudad”, afirma Blanes, que añade: “Creemos que esta propuesta, que no supone gasto no contemplado en las cuentas, es más positiva que privatizar estos servicios”. Guanyar también pide al Gobierno que el presupuesto incluya una partida para el Consell de Cultura y otra para recuperar la Mesa de la Inmigración. Por último, la plataforma reivindica partidas menores para ejecutar propuestas aprobadas en el pleno, como la adquisición de un sonómetro que controle el ruido en la ciudad, la instalación de zonas de sombra en los campos de fútbol del polideportivo y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La confluencia ha valorado que en las cuentas de 2017 ya figuren algunas de sus propuestas, como la creación de una empresa pública, rechazada por el Partido Popular y también por Ciudadanos. “Entendemos que hay otras prioridades”, manifiesta la concejal del partido de Albert Rivera, Maribel Sánchez. Una de esas prioridades es, por ejemplo, la mejora de la accesibilidad del Ayuntamiento con la instalación de un nuevo ascensor del que carecen las áreas de servicios técnicos, centro proceso de datos y riesgos laborales del edificio de la plaza de España. La formación naranja pide una partida presupuestaria para acometer la obra. “Un Ayuntamiento del siglo XXI debe ser accesible en todas sus dependencias para todas las personas que tengan que realizar cualquier tipo de gestión en las mismas”.