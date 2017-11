The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD Guanyar pide que el Ayuntamiento asuma las expropiaciones para la ampliación del campus Advierte que el valor de los terrenos junto a Ferrándiz y Carbonell se ha multiplicado por siete-Consideran que la mala praxis ha encarecido el precio en perjuicio de la UPV sábado, 11 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Guanyar Alcoi propone que el Ayuntamiento se haga cargo de los terrenos de la ampliación del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) para agilizar la ampliación de la zona de Ferrándiz y Carbonell como apuesta decidida para ser ciudad universitaria. La coalición se hace eco de un estudio de Lidia Olmos Reig, trabajadora al departamento de Economía y Ciencias Sociales del Campus de Alcoi UPV, y que presentó en 2010. Se trata de un estudio sobre el impacto económico que la universidad genera en la ciudad, que ascendía a más de 30 millones de euros. El informe detallaba que el impacto directo en la economía de la zona es de más de 9,5 millones de euros y en 250 puestos de trabajo. La portavoz de Guanyar, Estefanía Blanes, señala que "este campus es uno de los ejes dinamizadores más importantes de la ciudad y hay que reconocerle toda la importancia que tiene para la economía, para el conocimiento y para la sociedad de Alcoi". Advierte que el valor de las expropiaciones se ha multiplicado por siete: de los 350.000 euros de la primera valoración a los 2,6 fijados por una sentencia del TSJ ratificada por el Supremo. Blanes, entiende que el Ayuntamiento debe hacerse cargo de ese pago para que la universidad pueda completar su ampliación con la creación de una gran zona verde en la ladera de La Beniata. "La UPV se ha visto rodeada de cuestiones ajenas y en mala praxis política y de la administración pública, hechos que han encarecido el precio del metro cuadrado”. La portavoz considera que "todas las declaraciones de los Gobiernos al Ayuntamiento han señalado la grandísima importancia del Campus de Alcoi como apuesta de futuro, remarcando la apuesta clara del Ayuntamiento en el desarrollo del Campus, pero se ha demostrado que a la hora de la verdad, todo queda en papel mojado y condenamos a la UPV a hacer frente a un pago que supera en más de 7 veces el inicialmente acordado". Guanyar sostiene que esta ampliación enlaza con su propuesta de crear un bosque urbano entre la zona universitaria y desde el ecoparque hasta el instituto Pare Vitòria. “Cabría la posibilidad”, defienden desde la plataforma, “de conjugar ambos proyectos y crear un espacio extenso, verde y para el ciudadano que se extienda desde los terrenos de la UPV hasta la zona del Ecoparque, creando una zona verde extensa entre el Santiago Payá y la Zona Alta de Alcoi que aporto calidad de vida a las personas”.