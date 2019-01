The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Guanyar pide que se repare Pintor Cabrera El desvío del tráfico por las obras de Entenza ha provocado numerosos desperfectos en esta calle sábado, 19 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/01/2019) Guanyar pide que se arregle la calle Pintor Cabrera tras los desperfectos ocasionados por el desvío de tráfico durante las obras de Entenza. La plataforma atribuye los daños tanto en la calzada como en las aceras a la sobresaturación de vehículos. La concejal de Guanyar, Vicky Llàcer, insiste que la urgencia de los trabajos, "los vecinos no tienen el porque seguir sufirendo las consecuencias de una obra que se ha alargado en el tiempo y que ha supuesto una gran intensidad del tráfico". Guanyar pregunta si será la misma empresa que ha realizado las obras la que se haga cargo de los gastos de esta reparación, si estaban previstos estos desperfectos en Pintor Cabrera dentro de la obra principal o si tendrá que asumir el gasto el Ayuntamiento por falta de previsión.