POLÉMICA Guanyar pide retirar el título de alcaldesa a la Virgen de los Lirios El concejal Cristian Santiago insta al PSOE a no institucionalizar actos religiosos y rechaza la recepción de la patrona en el Ayuntamiento, prevista para septiembre miércoles, 23 de agosto de 2017 En el año en que Alcoy conmemora el 50 aniversario de la proclamación de su patrona, la Virgen de los Lirios, como alcaldesa perpetua de la ciudad, Guanyar Alcoi plantea la retirada de esa distinción. La confluencia abre el debate en torno a la relación entre la religión y el Ayuntamiento. Aboga por no institucionalizar actos religiosos y trabajar por la aconfesionalidad de las administraciones públicas. El concejal Cristian Santiago sostiene que la declaración de la Virgen como alcaldesa perpetua es una “condecoración política que se dio en tiempos del nacionalcatolicismo franquista” y que actualmente carece de sentido. “Afortunadamente aquellos tiempos pasaron y no podemos entender que se conmemore a la Virgen de los Lirios como figura política cuando ya tiene la máxima distinción como patrona”. Santiago solicita al Gobierno que se replantee los actos de homenaje a la Virgen, que con motivo del aniversario incluyen en septiembre la recepción de la patrona en el Ayuntamiento y que pase una noche en el Consistorio. El concejal manifiesta que la Romería a la Font Roja que la ciudad dedica a la Virgen “es un acto importante y bonito, pero no debe mezclarse con las instituciones”. Y recalca: “El Ayuntamiento es de todos: cristianos, budistas, ateos, musulmanes, judíos… por eso ningún acto religioso debería estar amparado por las instituciones públicas y democráticas”. La decisión del Gobierno de celebrar la proclamación de la Virgen como alcaldesa perpetua, afirma Santiago, “nos hace recordar una época predemocrática en la que la visión plural y democrática no era compartida”.