POLÉMICA Guanyar pide una reunión urgente de la comisión de seguimiento del agua La plataforma quiere que se aclaren las irregularidades denunciadas por la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua - Esta entidad afirma que el pliego de condiciones no permite a la adjudicataria aumentar el precio del recibo por un mayor gasto energético - Podem también se solidariza con la petición de municipalización viernes, 02 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/08/2019) Siguen las críticas al Gobierno Muncipal por el posible incumplimiento de contrato de la adjudicataria del agua. Guanyar Alcoi solicita una reunión urgente de la comisión de seguimiento de la gestión del agua en la que se aclaren la supuestas irregularidades denunciadas por la plataforma Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua. Sandra Obiol, portavoz municipal de Guanyar, lamenta las explicaciones del edil de Obras y Servicios, Jordi Martínez, y califica su comportamiento como el de un niño cuando ha sido descubierto tras una travesura echando las culpas a los demás. También ha felicitado a esta entidad por su labor. También se muestra crítica con la respuesta del concejal la propia entidad, Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua, en referencia al pago, por parte del Ayuntamiento del coste del bombeo del agua del depósito de Sant Antoni, que realiza Aqualia y que paga el ayuntamiento. Según esta entidad, el pliego de condiciones no permite a la adjudicataria incrementar el precio del servicio en el recibo al contribuyente por este gasto. Uno de los componentes de la plataforma es, Miquel Ripoll, quien pide a Martínez que se lea el pliego de condiciones donde se refleja que no se puede producir ningún aumento del recibo por este motivo y recuerda que Aqualia sí pagó este dinero en 2001 y 2002, pero no lo hizo a partir de 2003 hasta la actualidad. Por ello, se calcula un gasto de unos 500.000 euros. La única posibilidad de subida del recibo del agua a los ciudadanos sería por aumento del precio del kilowatio-hora o por incremento del IPC. Podem Alcoi, a través de su portavoz, Cristian Santiago, apoya las denuncias de Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua y se suma a la reivindicación municipalización tanto del agua como de los servicios básicos que presta el Ayuntamiento.