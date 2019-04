The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Guanyar pide una solución para los afectados de Ardystil sin indemnización La plataforma ciudadana insta a la administración local y a la autonómica a que se repare la desigualdad entre las víctimas jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Guanyar Alcoi pide que la administración local y autonómica busque una solución para los afectados del síndrome Artystil que se quedaron sin indemnización. Vicky Llàcer, edil de Guanyar, explica que solo los 26 trabajadores de Ardystil recibieron una indemnización quedándose 46 afectados, que trabajaban en otras empresas, fuera de estas ayudas. Por ello, la plataforma ciudadana -después de reunirse con los afectados- instará que la administración local y autonómica busque una solución que subsane la desigualdad entre las víctimas. "Pedimos que busquen soluciones a la situación tan injusta que están padeciendo desde hace más de 25 años todas estas personas, ya que sufrieron por igual la precariedad laboral así como las secuelas que arrastran el resto de sus vidas". Guanyar realizará ruegos y preguntas al respecto en el pleno que tendrá lugar el próximo lunes en el Ayuntamiento de Alcoy.