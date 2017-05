The examples populate this alert with dummy content

CIUDAD Guanyar plantea un bosque urbano para la entrada norte El proyecto, que integraría en la ciudad 40.000 metros cuadrados de arbolado y zonas verdes, forma parte de las alegaciones presentadas al Plan General Estructural jueves, 18 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/05/2017) Guanyar Alcoi ha solicitado la creación de una comisión para el desarrollo de un bosque urbano en la zona de La Beniata, entre la Avenida de Elche, doña Amalia y calle Alicante. La formación política planteó este proyecto dentro de las alegaciones presentadas al Plan General Estructural. Su portavoz, Estefanía Blanes, explica que el proyecto integraría en la ciudad, 40.000 metros cuadrados de arbolado y zonas verdes. "Queremos presentar este proyecto, no como algo cerrado y definido, sino que sea vivo y activo. Que con la creación una comisión esta propuesta se continúe trabajando y desarrollando". Este proyecto prevé plantar árboles autóctonos, dotar de un recorrido con tierra compacta para ciclistas y transeúntes y la creación de huertos urbanos. En las zonas con pendientes, proponen la plantación de árboles y plantas para evitar la erosión del suelo y los derrumbes a estos terrenos. Este espacio conectaría otros espacios verdes y de esparcimiento, en conexión con el Parque de Cervantes y el cauce del Riquer hasta el Polideportivo Francisco Laporta.