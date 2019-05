The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Guanyar pone fin a la campaña el viernes con música y contacontes En el acto final que ha tenido lugar en el pub L'Escenari han actuado Batà y Marco Pompero, junto a Mariall l'Espantall - Han intervenido Estefanía Blanes, Ignacio Blanco y la alcaldable Sandra Obiol viernes, 24 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Guanyar Alcoi ha puesto fin a la campaña electoral para las próximas municipales del 26 de mayo con un acto que ha tenido lugar el viernes 24 en el pub L'Escenari. El mal tiempo ha obligado a trasladar este acto de la Avinguda de la Hispanitat a este emblemático pub de Santa Rosa. En el mismo además de las intervenciones de la recién nombrada diputada autonómica Estefanía Blanes, del ex-síndic de EUPV en Les Corts Valencianes, Ignacio Blanco y de la candidata a la alcaldía de Alcoy, Sandra Obiol, ha contado con la música de los grupos Batà y Marco Pompero así como con la actuación del contacontes infantil Mariall L'Espantall, alter ego de la actriz Rosanna Espinós, que ha hecho las delicias de niños y niñas allí presentes.