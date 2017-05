The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Guanyar propone un plan para potenciar el uso de los parques Plantea instalar bares, baños, así como mejoras en la accesibilidad y las áreas infantiles de juego lunes, 08 de mayo de 2017 Guanyar Alcoi reivindica un plan de uso y mejora que dinamice los parques de la ciudad. La plataforma propone una batería de intervenciones para que los vecinos los visiten y disfruten. Con esta iniciativa, Guanyar busca revocar el estado de abandono y falta de mantenimiento en el que se encuentran estas grandes infraestructuras. La confluencia presenta propuestas concretas para los parques. Una de las más destacadas es la de crear nuevos servicios, como baños y bares y cafeterías. Se trata de consolidar los parques como espacios públicos atractivos a los ciudadanos. Con este objetivo, Guanyar también propone aumentar y mejorar las áreas de juegos para niños y adecuarlas a pequeños con discapacidad. “En lugar de abandonar los parques a su suerte, como ya hizo el Gobierno del PP y ahora está haciendo el del PSOE, hay que dotarlos de más usos y dinamizarlos”, afirma la portavoz, Estefanía Blanes. La concejal no olvida que los parques son destino en verano para las personas con bajos recursos que no pueden marcharse de vacaciones fuera de la ciudad. “Estas personas son las que más aprovechan los parques”, manifiesta la regidora. Blanes apunta que “aunque el Gobierno no para de repetir que la situación económica del Ayuntamiento es inmejorable, el estado de mantenimiento de la ciudad es muy deficiente”. Guanyar Alcoi sugiere al Gobierno que elabore un estudio o convoque un concurso de ideas que aporten propuestas concretas para dinamizar y revitalizar los parques”.