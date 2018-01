The examples populate this alert with dummy content

CRISIS DEMOGRÁFICA Guanyar propone un plan para recuperar a los 'exiliados económicos' Plantea medidas para facilitar el regreso de los alcoyanos que abandonaron la ciudad por falta de oportunidades durante la crisis lunes, 08 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/01/2018) Guanyar Alcoi propone un plan para recuperar a los alcoyanos que abandonaron la ciudad por falta de oportunidades económicas. La confluencia habla de exiliados económicos para referirse a este colectivo, cuya población es incierta, aunque 1.116 españoles registrados en el extranjero tienen Alcoy como municipio de referencia. A esta cifra se añade la de vecinos de la ciudad que se marcharon durante la crisis a otros municipios de España. A través de una moción, Guanyar propone medidas concretas para facilitar el retorno: ayudas a empresas que contraten a alcoyanos que viven fuera, ayudas para que estas personas puedan iniciar nuevos proyectos empresariales en Alcoy y apoyo económico para minimizar los costes del regreso, según explica su portavoz, Estefanía Blanes. Guanyar propone también crear un censo voluntario de alcoyanos que viven en el extranjero y en otros puntos de España y que tienen voluntad de regresar a su ciudad. Esta información, sostiene la confluencia, permitiría una coordinación entre el Ayuntamiento y las empresas con el fin de maximizar las oportunidades de retorno. Para ello plantea Guanyar la creación de una oficina de asesoramiento y ayuda a los retornados.