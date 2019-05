The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Guanyar propone una agencia de inversión municipal La plataforma ciudadana plantea esta herramienta para modernizar la industria, retener talento, invertir en emprendedurismo y en ofrecer préstamos a bajo interés para las empresas lunes, 20 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/05/2019) Guanyar Alcoi propone crear una agencia de inversión municipal para fomentar la modernización de la industria y retener al talento. Mauro Colomina, candidato número 4 de la plataforma ciudadana, explica que sería un órgano con una colaboración público y privada y con asesoramiento de la Universidad Politécnica de Valencia. "Proponemos invertir en conocimiento, en futuro, que la gente con ideas pueda desarrollar sus proyectos en Alcoy y tenga el apoyo neceario por parte de la administración pública", ha expresado Colomina. El candidato expresa que tienen previsto que la agencia otorgue préstamos a bajo interés, según criterios sociales y de utilidad pública, a las empresas y explica que la financiación para este órgano "procederá del superávit del Ayuntamiento". Guanyar Alcoi también propone fomentar los ciclos de formación profesional para cubrir la demanda del tejido empresarial de la zona y que el Ayuntamiento alcoyano invierta en la adquisición de equipamientos para las clases prácticas de esta formación.