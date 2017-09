Guanyar proposa que la recaptació dels radars vaja als Serveis socials

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/09/2017)

El pla integral per tal de reduir la velocitat dels vehicles que circulen per Alcoi, planteja la col·locació de radars en distints punts de la ciutat per tal de reduir la velocitat dels vehicles. El regidor de Guanyar Alcoi Cristian Santiago assenyala demana que "la recaptació d'aquests radars es destinara íntegrament a finançar projectes concrets a l'àrea de Benestar Social, així", continua el regidor "a més de reduir la sinistralitat existent i afavorint una ciutat més sostenible per als ciutadans, ens assegurem que els ingressos que puguen donar els radars es destinen a causes purament socials. Es tractaria llavors, d'un radar solidari".

Guanyar Alcoi presentarà un prec al Plenari del pròxim 4 de setembre amb aquesta proposta, conjuntament amb el disseny d'una campanya informativa i formativa exhaustiva ampla per tal d'informar dels perills de la velocitat a la carretera i dels avantatges d'aquesta reducció per a la ciutadania. "Volem anar més enllà, perquè la gent quan escolta la paraula radar es pensa que s'instal·la amb afany recaptatori, des de Guanyar Alcoi pensem que si s'instal·len radars a la ciutat, una bona forma de combatre aquesta idea generalitzada és que els ingressos dels radars vagen a parar íntegrament als serveis socials de la ciutat i així destinar els diners recaptats a les persones amb majors necessitats", finalitza el regidor.