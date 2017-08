The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA Guanyar reclama la dimisión de Sedano por su chiste machista en el pleno Comisiones Obreras se suma a las críticas y lamenta que el alcalde no exija responsabilidades lunes, 28 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/08/2017) Guanyar Alcoi ha intensificado sus críticas al ex alcalde y portavoz de Compromís, Jorge Sedano, por el chiste machista al que aludió en el último pleno. Tras la primera denuncia, casi tres semanas después del pleno, ahora la confluencia reclama la dimisión de Sedano, que también recibe críticas por parte de Comisiones Obreras. Estefania Blanes, portavoz de Guanyar Alcoi, considera que Sedano “está incapacitado para ser un representante político de una sociedad plural, avanzada y feminista". Para Blanes, el comentario de Sedano es “grave” porque “banaliza las violencias machistas como las violacions”. El ex alcalde, añade Blanes, “ha demostrado de forma reiterada su incapacidad para comprender la gravedad y la peligrosidad que constituye el machismo en esta sociedad por lo que le pedimos que por dignidad y coherencia, dimita". El sindicato Comisiones Obreras, a través de un comunicado, ha “rechazado” el comentario de Sedano. “Las persones que ostentan una responsabilidad pública lo hacen porque los interesa el bienestar de la ciudadanía, lo que presupone tener un respeto hacia ella”, señala el sindicato, para el que las disculpas de Sedano son “insuficientes”. “El acoso sexual es una lacra muy seria y de máxima importancia, que exige tolerancia cero”, añade Comisiones Obreras. Críticas al alcalde Para Comisiones Obreras, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, “máximo responsable del Ayuntamiento”, debería de haberle pedido “responsabilidades” a Sedano. En la misma línea Guanyar remarca que "el alcalde es responsable por omisión de este comportamiento y le pedimos, si de verdad es consciente de la problemática del machismo a la sociedad actual, que pida perdón por su tibieza calculada, o su silencio demostrará que sus intereses personales están por encima de los de Alcoy. Según Blanes, que "Jorge Sedano ha actuado con la total connivencia del actual alcalde, que para mantener asegurada su estabilidad política no osa censurar estos comentarios de su máximo aliado, desacreditando una Institución como el Pleno y dejando a Jorge Sedano fomentar sus delirios y sus comentarios machistas".