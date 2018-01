Guanyar reclama els informes econòmics del Pressupost 2018

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/01/2018)

El grup municipal Guanyar Alcoi critica que a dues setmanes del debat del Pressupost 2018 el Govern del PSOE no haja remés als grups municipals els informes econòmics de la Intervenció de Fons on s’informa de l’acompliment de la regla de despesa, de l’equilibri pressupostari, de l’estabilitat pressupostària o on s’exposen les conclusions de la Intervenció -fonamentals per conèixer l’estat real del Pressupost i les seues possibilitats-, entre altres assumptes vitals per poder aprovar o no el document.

Recorden que just abans de Nadal, el divendres 22 de desembre, el Govern de Toni Francés va fer entrega als grups municipals de part dels documents que comprometen un Pressupost Municipal (esborrany i memòries de les regidories). Prèviament, durant el mes de novembre, el grup municipal va fer entrega de les propostes ciutadanes sorgides dels tallers oberts i assemblees realitzades durant octubre i novembre, juntament amb les que ja va presentar en setembre, sumant un total de 82 propostes, aquestes, basades fonamentalment en quatre eixos que des de la plataforma ciutadana es creuen fonamentals per revertir la situació d’estancament de la ciutat. Aquestes són l’habitatge públic, la recuperació de serveis privatitzats, la creació i dotació econòmica de la mesa d’immigració, la promoció econòmica i ocupació i avançar en l’autoabastiment energètic i sostenible de la ciutat.

La portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, Estefania Blanes, mostra la seua decepció pels temps amb els quals està donant la informació el Govern de Toni Francés: “ens van entregar l’esborrany el dia 15 de desembre i les memòries una setmana més tard, el 22 de desembre. Ara per ara no tenim tota la informació que requereix un Pressupost municipal, falten els informes més importants, els de la Intervenció de Fons, que contenen la memòria econòmica del document, fonamental per conèixer la viabilitat econòmica i financera del Pressupost. És un document absolutament vital, perquè sinó anem a cegues”.

Blanes demana al Govern del PSOE “serietat al Govern amb la gestió dels pressupostos. Lamentablement aquestes circumstàncies han estat succeint en els darrers dos pressupostos i s’ha anat agreujant. Cada vegada anem amb més presses, tenim la informació en un espai de temps més reduït i, evidentment, no podem treballar com cal un document tan important”.