The examples populate this alert with dummy content

ACCESIBLE Guanyar señala la falta de accesibilidad en la pasarela de Alcoy-Cocentaina Vicky Llàcer advierte que hay una farola en medio de la acera y que el paso de cebra no está adaptado miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/01/2019) Guanyar reivindica el Plan de Accesibilidad integral y lamenta los problemas detectados en la pasarela peatonal que une Alcoy y Cocentaina y el acceso al colegio San Vicente. La concejal Vicky Llácer señala que aunque el acceso desde Cocentaina no plantea problemas por la parte de Alcoy, la presencia de una farola complica el cruce a la otra parte y para abandonar esa acera hay un paso de cebra no adaptado. Añade que tampoco es accesible la entrada principal al colegio Sant Vicent ya que pues solo se ha adaptado el acceso de la calle Músic Josep Carbonell y no por la calle Sant Vicent. La plataforma considera que el plan de accesibilidad elaborado no es integral ya que no contempla todos los aspectos a tratar en la ciudad.