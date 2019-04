The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Guanyar ultima su programa electoral Ha celebrado una jornada programática en cinco foros diferentes y espera tenerlo cerrado a principios de abril martes, 26 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La plataforma ciudadana Guanyar Alcoi ha celebrado una jornada programática para ultimar el programa electoral. Ésta se estructuró en torno al debate y la aportación de propuestas en cinco foros diferentes: ciudad sostenible, ciudad para trabajar, ciudad para vivir con dignidad, ciudad de la cultura y la educación y el Ayuntamiento al servicio de la ciudad. En la jornada, de carácter participativo, se debatió y se dio forma definitiva al programa a falta de una última revisión por parte de los responsables de cada una de las áreas y de una comprobación lingüística. La intención de Guanyar Alcoi es tener el programa cerrado durante la primera semana de abril, aunque éste tendrá un carácter abierto, dado que los problemas evolucionan rápidamente y por lo tanto pueden haber incorporaciones que enriquezcan el programa y le aporten mayor rigurosidad. También han dado un primer paso para completar la lista municipal, en los últimos puestos, a la espera de ser confirmada en unos días.