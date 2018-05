The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Guanyar y Compromís piden que no se recurra la nulidad de la ATE de La Canal PP y Ciudadanos animan a Administración autonómica y promotor a seguir con el proyecto hasta el final-La Abogacía de la Generalitat valora la pertinencia jurídica o no de interponer recurso viernes, 11 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (09/05/2018) Reacción dispar a la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de anular la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Alcoinnova en La Canal. Compromís y Guanyar piden al Consell que no recurra al Supremo, mientras que PP y Ciudadanos animan a Administración autonómica y promotor a seguir con el proyecto hasta el final. En La Tertulia de Radio Alcoy la voz más tajante a la hora de mostrar su postura contraria a que se prolonguen los recursos a la anulación de la ATE de Alcoinnova fue la de Estefanía Blanes, de Guanyar. "Pedimos que no se recurra. Ya en su día el PSOE y Compromís así lo manifestaron y pienso que es la hora de demostrar que se apuesta por alternativas". Ana Climent, de Compromís, se suma a la petición y celebra que por primera vez un tribunal reconozca la labor de los ecologistas. "Que el esfuerzo hecho desde La Carrasca y Salvem El Molinar por argumentar que una ATE como la de Alcoinnova no tiene ni pies ni cabeza". A favor del recurso, por parte de la Consellería, se muestran PP y Ciudadanos. El portavoz de los conservadores, Rafael Miró, no esconde que cualquier alternativa a la de La Canal, como es el caso de Pagos, tiene la sombra de la especulación. "Los terrenos de Pagos no son de una ONG, sino de empresarios que en su día los compraron a precio de almendros y olivos". El concejal de Ciudadanos, José Miguel Antolí, anima a seguir adelante con Alcoinnova. Reconoce que la dilatación del proceso judicial perjudica el desarrollo industrial. "Estamos en un momento económico de subida y nuevas empresas pueden venir y sumarse al proyecto. De aquí 2 años no sabemos que pasará". La Abogacía de la Generalitat valora la pertinencia jurídica o no de interponer recurso. Una fuente de la Consellería asegura que todavía no hay decisión adoptada al respecto.