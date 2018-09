The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Guanyar y el PP acusan al Gobierno de esconder su modelo de bulevar Critican la negativa a acceder y obtener copia del anteproyecto que va a negociar con los vecinos del Ensanche y Santa Rosa miércoles, 19 de septiembre de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/09/2018) Pocos, por no decir ninguno, puntos de coincidencia ha habido entre Guanyar y el Partido Popular durante toda la legislatura. No obstante, las dos formaciones han coincidido en sus críticas a la gestión del Gobierno local, del PSOE, sobre el proyecto del bulevar. La confluencia y los conservadores han acusado al Ejecutivo de Antonio Francés de “esconder” el anteproyecto. La concejal de Guanyar, Vicky Llácer, fue la primera en alertar de la negativa del Gobierno a que los grupos políticos consulten el documento para aportar propuestas de mejora. El anteproyecto, según ha anunciado el Gobierno, está en manos de las asociaciones de vecinos del Ensanche y Santa Rosa. El Gobierno, asegura Guanyar, se escuda en que el anteproyecto no es todavía definitivo. El argumento, sin embargo, no convence a la concejal Vicky Llácer, que lamenta la poca transparencia y la baja cultura participativa del Gobierno socialista. Llácer ha pedido al Gobierno que no repita los errores del PP, que dejó sin contestar 900 alegaciones al anterior proyecto del bulevar. Los conservadores, por su parte, consideran insólito que solo dos asociaciones vecinales tengan acceso a un proyecto “muy importante para la ciudad”, como resume el regidor Eduardo Tormo. El concejal reprocha al Gobierno que “menosprecie” a otros colectivos sociales y económicos de la ciudad, como las asociaciones de vecinos de Batoy y la Zona Norte, comerciantes, empresarios o la Cámara de Comercio. “Va a afectar a toda la ciudad y toda la sociedad civil debería poder opinar”, ha afirmado. Para Tormo, el PSOE “habla mucho de participación ciudadana pero la aplica cuando le interesa. Esta es la forma que entiende la participación”.