POLÍTICA Guanyar y el PP dan por aprobadas las cuentas por el pacto entre PSOE y C’s Renuncian a presentar enmiendas al proyecto del Gobierno, al que reprochan la falta de voluntad de diálogo lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2018) Guanyar Alcoi y el Partido Popular han manifestado este lunes su convicción de que el presupuesto municipal para 2018 saldrá adelante gracias al pacto entre el Gobierno, del PSOE, y Ciudadanos. Lo han señalado por separado, los dos grupos en sendas ruedas de Prensa, pero compartiendo argumentos: el Gobierno no dialoga, no cumple sus promesas y defiende unas cuentas manifiestamente mejorables. Los dos grupos han anunciado que renuncian a presentar enmiendas al proyecto presentado por el equipo de Antonio Francés, que se debatirá en pleno el 29 de enero. Guanyar Alcoi ha expuesto su decepción al comprobar que de las 82 propuestas planteadas en septiembre, el Gobierno solo ha incluido 3. “No ha habido reunión alguna. El interés por incorporar nuestras propuestas ha sido nulo”, ha dicho la portavoz de la confluencia, Estefanía Blanes, que ha advertido de que “el PSOE no es de fiar”. El año pasado el Gobierno aceptó enmiendas de Guanyar por valor de cerca de un millón de euros, de las que solo se ejecutaron un 20%. La concejal Naiara Davó ha lamentado que en las cuentas de este año hayan desaparecido las propuestas que no se desarrollaron en el anterior ejercicio. Davó ha señalado que el presupuesto presentado por el Gobierno es “propio de la derecha” porque consolida las privatizaciones. Estefanía Blanes ha recalcado que el PSOE se encuentra “cómodo” con Ciudadanos y ha lamentado la “falta de consenso” por parte del Gobierno. “Con este presupuesto, gana el PSOE pero pierde Alcoy”, ha expuesto. En la misma línea, Rafael Miró, presidente y portavoz del PP, ha aludido a la “comodidad” que Ciudadanos le concede al Gobierno al ser su “socio en la sombra”. “Es triste que un presupuesto que no gusta a nadie salga adelante por un pacto no escrito entre los dos partidos”, ha manifestado. El dirigente conservador se ha mostrado muy crítico con los incumplimientos del Gobierno, al no ejecutar los proyectos pactados con otros partidos para sacar adelante anteriores presupuestos. En cuanto al proyecto de presupuesto para 2018, Miró ha sido contundente: “No es un revulsivo para la ciudad y sus propuestas no suponen el cambio que Alcoy necesita”.