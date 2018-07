The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Guardianes del monte La batalla contra el fuego la libran este verano más de 150 personas que forman el plan de vigilancia contra incendios forestales viernes, 13 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (13/07/2018) Manolo, Mireia y Naiara son tres de las personas que este verano han decidido destinar su tiempo a preservar el monte con su participación en el programa municipal de voluntariado. Coinciden en su pasión por la naturaleza y el interés por ser útiles a la sociedad. “Estaba cansada de escuchar noticias de incendios y al plantearme qué podía hacer, me informé y decidí hacerme voluntaria”, explica Naiara. 60 personas forman el dispositivo municipal, que, coordinado por personal de Protección Civil, vigila desde las torretas de Sant Antoni y Sant Cristòfol y recorre la vía verde con bicicletas eléctricas. Trabajan de lunes a viernes, de dos a ocho de la tarde, en turnos de ocho personas. El responsable del programa, Carles Samper, señala que la distribución permite el 95% término municipal. Los fines de semana y los días de máxima alerta entran en juego los 49 voluntarios de Acif, que vigilan en coche y a caballo las dos caras de La Serreta, lo que amplía la cobertura a parte de la comarca. Acif también coopera en la extinción. Su presidente, Jordi Gutiérrez, apunta que la masa forestal aumenta cada año por el abandono del campo. “Los cultivos generaban unas franjas que evitaban que el fuego, en caso de incendio se pudiese propagar. Ahora ya hay una continuidad”, detalla. En ese continuo bosque se hallan urbanizaciones, masías y viviendas diseminadas, que complican la lucha contra el fuego. “El monte no está despejado. Hay viviendas y personas, que son la prioridad a la hora de intervenir en un incendio”, afirma el vicepresidente de Acif, Andreu Roldán. A las tareas de vigilancia se suman los radioaficionados, que con unos 40 voluntarios participan en el dispositivo los domingos y los días de alerta 3 de nueve de la mañana a nueve de la noche. Todos estos colectivos son los ojos de la montaña. Los más de 150 altruistas guardianes de los montes. Los que preservan del fuego los parajes de Alcoy.