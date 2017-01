The examples populate this alert with dummy content

LIMPIEZA Guerra al orín de los perros en la calle El Ayuntamiento endurece la ordenanza para prohibir que los animales ensucien las calles lunes, 09 de enero de 2017 Alcoy ha declarado la guerra al orín de los perros en la calle. El Ayuntamiento ha endurecido la ordenanza de Higiene Urbana para tratar de reducir uno de los problemas de la limpieza de la ciudad. Desde finales del pasado año está prohibido que los perros orinen en “cualquier lugar destinado al tránsito de viandantes”, con sanciones de hasta 750 euros. La ordenanza permite a los propietarios de los perros limpiar las micciones, tal y como ya sucede en el caso de los excrementos. Este punto fue introducido a propuesta del Partido Popular. Su concejal Ignacio Palmer explica que la propuesta inicial del Gobierno, del PSOE, no daba oportunidad de limpiar el orín. “Estamos de acuerdo en que los animales no deben ensuciar las calles, pero el caso de la orina es muy difícil de evitar, por eso pensamos que debíamos dar la oportunidad a los propietarios de que pudiesen limpiar”, razona. El Gobierno se ha comprometido a organizar actividades formativas para que los propietarios de perros conozcan los medios adecuados con los que limpiar el orín. “Esperamos que cumpla su palabra y que ayude a los propietarios”, afirma Palmer, que también reclama campañas de información sobre las novedades de la ordenanza, entre las que destaca, además, la prohibición de vomitar en la calle. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, afirma que el Ayuntamiento dará a conocer las nuevas medidas en cuanto se apruebe la ordenanza de Tenencia de Animales, que próximamente va a incluir el análisis de ADN en los excrementos de los perros como medida de presión para que los propietarios los retiren de las calles.